Ældre persons død kan kobles til tilbagekaldte fiskefrikadeller

- Ved sammenligning af bakterier fra patienter og prøver fra Jeka Fish har vi fundet, at bakterierne er helt ens, siger Luise Müller, epidemiolog i SSI, i pressemeddelelsen.

- Sammenholdt med, at patienterne har oplyst, at de har spist fiskefrikadeller, viser dette, at smitten er kommet herfra.

De syv patienter fordeler sig på fire kvinder og tre mænd over hele landet. Seks af dem er over 70 år, men den sidste patient er et barn.

Tirsdag blev fiskefrikadeller fra Havet’s og Løgismose tilbagekaldt, da der var fundet bakterien listeria i produkterne. Det var Jeka Fish A/S, der stod bag tilbagekaldelsen.