28-årig mand blev skudt to gange i hovedet i Kastrup

Anklageren begærede dørlukning i sagen, og det ønske fulgte dommeren af hensyn til efterforskningen, hvorefter journalister og pårørende derfor måtte forlade lokalet.

Efterfølgende oplyses det, at den sigtede er blevet varetægtsfængslet i foreløbigt 27 dage. Det er sket med henvisning til, at der er bestemte grunde til at antage, at den 26-årige kan vanskeliggøre efterforskningen.

Politiet fik anmeldelsen om skudepisoden tirsdag omkring klokken 17.30. Den sårede mand blev bragt på hospitalet.

Politiet har ikke ønsket at udtale sig om, hvorvidt de to har en relation til hinanden. Politiet har heller ikke ønsket at udtale sig om, hvad der menes at være gået forud for episoden.