EU-domstol skal granske om dansk lov diskriminerer

Beboerne kan dog se frem til et langstrakt forløb. Advokaten venter først en afgørelse fra EU-Domstolen i 2024. Herefter skal sagen så tilbage til den danske domstol.

Sagen bunder i, at beboerne mener, at udviklingsplanen i ghettoloven fra 2018 diskriminerer dem på baggrund af deres etnicitet. Resultatet af planen er, at flere beboere skal flytte.

Mjølnerparken blev udnævnt til en ”hård ghetto” - nu kaldet ”omdannelsesområde” - som følge af ghettopakken fra 2018.

Det afgørende for at falde under den kategori er, hvor stor en andel af beboere der har ikkevestlig baggrund.

Mens der er udsigt til et længere forløb i sagen mod ministeriet, så fortæller Eddie Omar Rosenberg Khawaja, at der er andre tiltag i gang i forhold til opsigelserne af beboerne i Mjølnerparken.