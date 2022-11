Politiet rykkede tirsdag ud til en efterskole i Sorø

Dele af området er blevet undersøgt med politihunde.

Vagtchef ved Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi Heidi Grandt Andresen bekræfter omkring klokken 00.30 over for Ritzau, at politiet har ”været derude i forbindelse med en hændelse”.

Hun ønsker ikke for nuværende at uddybe, hvad der er sket.