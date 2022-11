Bilist kørte ind i træ og har fået alvorlige skader

Det var forbipasserende, der fandt manden ved 16-tiden. Den 62-åriges pårørende er ifølge TV Syd blevet underrettet.

Det fremgår ikke, hvad årsagen til ulykken formodes at være, men en bilinspektør er blevet tilkaldt for at se nærmere på ulykkesstedet.

Det er kutyme i sager, hvor en eller flere personer er kommet alvorligt til skade i trafikken.

En bilinspektør er en teknisk ekspert med ingeniørbaggrund, der er specialiseret i at foretage undersøgelser i forbindelse med trafikulykker.