Anklagemyndighed dropper sag mod filmmand

- Det er en meget, meget stor lettelse at være kommet hertil, siger han.

Sagen blev droppet mandag efter et forløb på cirka halvandet år. I september sidste år sad filmmanden varetægtsfængslet i to uger, inden han blev løsladt af Østre Landsret.

Fængslingen var alene på en begrundet mistanke om vold - ikke voldtægt - af forfatteren. Sigtelsen om vold gik på, at filmmanden blandt andet skulle have spyttet hende i ansigtet, slået hende med et kamera og revet hende i håret.

Hvad angik sigtelsen for voldtægt, så var der ifølge retten ikke tilstrækkeligt, der underbyggede den påstand, som kunne begrunde en varetægtsfængsling.