I årevis var ingen sigtet i sagen. Men i foråret i år kunne politiet altså noget opsigtsvækkende fortælle, at en mand var sigtet for det brutale drab, der var begået mere end fem år forinden.

En utraditionel metode har været i brug under efterforskningen af sagen.

Da den tiltalte mand i begyndelsen af maj blev fremstillet i retten, kom det frem, at en politiagent med dæknavnet ”Frank” lod sig indsætte i Enner Mark Fængsel med den nu tiltalte mand.

Agenten og den i dag 29-årige fik i fængslet et fællesskab. Den tiltale vidste dog ikke, at han talte med en agent, eller at der var blevet installeret rumaflytning, så betjente kunne lytte med i de to mænds samtaler.