Ingen symptomer, men ramt af kræft: »Få det væk. Jeg valgte underlivet fra for at vælge livet«

Han havde ingen symptomer, og lægebesøget var ren rutine. Et helt almindeligt helbredstjek som start på en aktiv pensionisttilværelse.

Men for Tonny Clausen blev lægebesøget i 2014 i stedet begyndelsen på et alvorligt sygdomsforløb, og i dag bruger han sine egne oplevelser, smerter og bivirkninger – fysisk og psykisk – i kampen for bl.a. at forbedre andre mænds muligheder for at få opdaget deres prostatakræft på et tidligt tidspunkt. Den kamp møder dog hård modvind fra eksperter og myndigheder, som mener, at Tonny Clausens kamp for mænds ret til såkaldte PSA-blodprøver vil føre til massiv overbehandling, der vil skade både mændene, samfundet og folkesundheden.