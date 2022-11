Senioranklager Rune Rydik fortalte, at drabet på forhånd blev aftalt mellem de to på den krypterede tjeneste WhatsApp.

Der kom også nye og voldsomme detaljer frem om selve drabet. Den 37-årige blev dræbt af »adskillige knivstik«, fortalte senioranklageren, og nævnte både halsen, kroppen og benene. Kvinden fik desuden sin hals skåret over.

Oplysningerne vakte ikke tydelige udtryk hos de to sigtede, der mest af alt virkede til lytte godt efter, hvad tolken sagde.

De nægter sig begge skyldige i drabssagen.

Efter sigtelsen var blevet læst op, blev dørene lukket efter begæring fra anklageren.

»Der skal foretages mange efterforskningsskridt og tales med vidner i sagen, og de må ikke påvirkes af ting, der kommer frem i dag,« sagde Rune Rydik.

Der er også nedlagt navneforbud i sagen, så medierne ikke kan skrive, hvem de to anholdte er.

Den 37-årige gravide kvinde blev knivdræbt i sin bil foran det plejecenter i Holbæk, hvor hun arbejdede, sent torsdag aften.

Et forbipasserende vidne og kollega til kvinden forsøgte forgæves at gribe ind. Overfaldet blev anmeldt kl. 23.10, og kort tid efter var kvinden erklæret død på sygehuset. Meldingen fra politiet er indtil videre, at det er lykkedes at redde kvindens ufødte barn.

Jyllands-Posten besøgte mandag det helt almindelige danske parcelhuskvarter i provinsen, hvor den 37-årige dræbte kvinde boede. Her beskrev to lokale kvinder uafhængigt af hinanden den dræbte kvinde som sød, rar og hjælpsom.

»Jeg er rystet over det. Hun kom jo hertil og troede, at hun skulle have en dejlig tilværelse, og så kom hun ud for sådan en skæbne. Det er jo forfærdeligt,« lød det fra den ene kvinde.

Ingen af kvinderne ønskede deres navn i avisen, men Jyllands-Posten er bekendt med deres identitet.

Den mistænkte 24-årige mand blev anholdt mandag formiddag kl. 09.11 ved Center Sandholm i Nordsjælland. Det er endnu ikke kommet frem, hvor kvinden er blevet anholdt.