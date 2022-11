Mandag formiddag blev en 24-årig afghansk statsborger anholdt. Han er mistænkt for at stå bag selve drabet på kvinden.

Tirsdag morgen foretog politiet endnu en anholdelse. En 33-årig kvinde, som ifølge politiet havde en “relation” til den dræbte, er sigtet for at have en rolle i drabet. Også hun er afghansk statsborger med bopæl i Danmark, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Tirsdag blev de fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Holbæk, hvor dommeren besluttede, at de begge skal varetægtsfængsles. Under retsmøde om varetægtsfængsling kom meddelelse om, at den dræbte kvindes barn også var afgået ved døden.