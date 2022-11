Hun havde netop sat sig ind i sin bil, efter hun havde fået fri, da gerningsmanden stak hende flere gange med en kniv. Overfaldet blev anmeldt kl. 23.10, og kort tid efter var kvinden erklæret død på sygehuset.

Spørgsmål, som nu trænger sig på, er, om den anholdte har en relation til den dræbte kvinde, og om der er et muligt motiv?

Kim Løvkvist fortalte ved pressemødet, at politiet har et par hovedmotiver, som man arbejder med, og som hele tiden har sat en retning for politiets efterforskning.

»Vi ved, at den dræbte og anholdte havde en relation. De kender hinanden,« lød det fra vicepolitiinspektøren.

Siden drabet har politiet jagtet vidner til drabet. Især har to mulige indbrudstyve været i politiets kikkert som potentielle vidner, og søndag tog man det noget utraditionelle skridt at give dem frit lejde til at melde sig, fordi deres »observationer i forbindelse med drabssagen kan være meget vigtige.«