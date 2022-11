Det er, som om Danmark ikke er landet efter valget i sidste uge, for der er ingen ny regering. Der tales stadig om, at det kan ende med en bred regering hen over den politiske midte, og som Jyllands-Posten har vist, så er Socialdemokratiet og Venstre faktisk enige om store dele af politikken.

Spørgsmålet er, hvad der skal til, for at det kan ske?