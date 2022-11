Vicepolitiinspektøren har tidligere udtalt, at beboere i området ikke har grund til bekymring. Politiets hypotese er, at kvinden ikke var et tilfældigt udvalgt offer.

Politiet har efterlyst to konkrete vidner, der skal have befundet sig i nærheden af gerningsstedet - muligvis med den hensigt at begå indbrud. Søndag gav politiet de to personer frit lejde til at melde sig, fordi de kan have gjort sig vigtige observationer.

De skal altså ikke være bekymrede for at blive spurgt ind til eventuelle indbrudsplaner, har vicepolitiinspektør Kim Løvkvist tidligere understreget.

Politiet har afhørt to mænd, som selv henvendte sig oven på udmeldingen, men det viste sig, at det ikke var de to konkrete vidner, som politiet havde efterlyst i første omgang.

Det er således stadig ikke lykkedes at identificere eller komme i kontakt de to mænd, som politiet mener kan have set gerningsmanden.

»Melder de to sig ikke, har politiet gode spor efter dem, som formentlig senere vil føre til en identifikation,« skriver Midt- og Vestsjællands Politi i pressemeddelelsen mandag.