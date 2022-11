Studie: Kendt lægemiddel kan hjælpe lymfekræft-patienter

Hidtil har man dog ikke vidst, hvorfor kræftsygdommen fører til, at huden bliver nedbrudt. Det er det, forskerne har fundet ud af.

Ifølge dem udsender lymfekræftceller bestemte stoffer, der nedbryder og ødelægger huden. Den proces gør patienterne sårbare over for infektioner.

- Det gør, at vi nu kan sige, at det er meget sandsynligt, at de alvorlige infektioner hos de her patienter skyldes, at hudbarrieren bliver nedbrudt, siger Niels Ødum.

Hudbarrieren er et beskyttende lag, der ifølge forskerne består af forskellige ”særligt seje proteiner”. De er med til at holde hudcellerne - og dermed huden - sammen og tæt, så der for eksempel ikke slipper bakterier igennem.

Ifølge forskerne er der ikke langt til, at resultaterne fra studiet kan blive implementeret i behandlingen af lymfekræft.