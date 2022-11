Laboratorieskabt blod overføres for første gang til mennesker

Målet er ikke at afskaffe normale blodtransfusioner med donorblod.

Det er i stedet at fremstille meget sjældne blodtyper og -grupper, som kan være svære at få fat i.

Derudover håber forskere, at det laboratorieskabte blod vil have bedre holdbarhed end normale bloddonationer. Det vil betyde, at patienter potentielt kan få brug for færre transfusioner.

Det fortæller Cedric Ghevaert, som er professor i transfusionsmedicin og rådgivende hæmatolog ved University of Cambridge.

- Hvis vores forsøg - som er det første af sin slags i verden - er succesfuldt, vil det betyde, at patienter, der lige nu har brug for hyppige blodtransfusioner, kan få brug for færre i fremtiden, siger Ghevaert ifølge dpa.