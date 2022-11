Det er to formodede indbrudstyve, som kan have set drabet. De er søndag blevet lovet frit lejde, hvis de melder sig.

- Vi ved, at der har været to mænd, som så drabet ske. Og vi er ret sikre på, at de var i området for at begå indbrud, lyder det fra vicepolitiinspektøren.

- Vi appellerer fortsat til dem om at henvende sig. De skal ikke være bekymrede for, om vi kommer til at spørge ind til deres eventuelle indbrudsplaner.

Hvis ikke de melder sig selv, så sætter politiet deres lid til, at kriminaltekniske undersøgelser vil føre dem frem til de rette personer.

- Vi er ret sikre på, at vi nok skal finde frem til dem. Men det vil hjælpe vores efterforskning betydeligt, hvis de henvender sig selv, siger Kim Løvkvist.