Mulige vidner har meldt sig til politiet i sag om drab på gravid

- De to mænd har godt været klar over, at politiet gerne ville tale med dem. De kontaktede os derfor sidste på eftermiddagen (søndag, red.), og de sidder nu til afhøring, siger vicepolitiinspektør Kim Løvkvist i meddelelsen.

Det var sent torsdag aften, at den 37-årige kvinde blev dræbt med flere knivstik. Det skete, kort efter at hun forlod sit arbejde på et plejecenter i byen.

Politiets teori er, at de to formodede indbrudstyve har haft planer om at begå indbrud i området omkring Samsøvej. Her skal de så ved et tilfælde være blevet vidner til drabet.