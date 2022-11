JP-journalist vinder to priser for artikler om tvangsbortadoptioner

Mette Mayli Albæk havde bl.a. fulgt to forældre gennem et år i forbindelse med, at kommunen ville tvangsbortadoptere deres barn. Deres fortælling blev foldet ud i en dokumentarisk beretning, hvor læserne blev præsenteret for myndighedernes bedømmelse og forældrenes inderste tanker og følelser.

Bedømmelseskriterierne for Amnestys mediepris er bl.a., at arbejdet afdækker menneskerettighedsspørgsmål og omfatter førstehåndsvidneberetninger, at historien er grundigt researchet, afbalanceret og fair, og at den viser omsorg og hensyn til dem, der fortæller deres historier.

FUJ lægger bl.a. vægt på, at journalistens metode og arbejde kan tjene som forbillede for andre journalister, og formidlingsprisen går til den journalist, der har formidlet en undersøgende historie bedst.