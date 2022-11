JP-journalist hædret for artikler om tvangsbortadoptioner

Bedømmelseskriterierne for prisen er bl.a., at arbejdet afdækker menneskerettighedsspørgsmål og omfatter førstehåndsvidneberetninger, er grundigt researchet, er afbalanceret og fair, og at det viser omsorg og hensyn til dem, der fortæller deres historier.

Mette Mayli Albæk vandt prisen i konkurrence med journalister fra bl.a. Politiken, TV2 og Radio24syv. Også Jyllands-Postens politiske journalist, Anders Redder, var med i finalen på baggrund af sine artikler om regeringens forsøg på at etablere et modtagecenter for asylansøgere uden for EU.

Mette Mayli Albæk er 34 år og har været ansat som undersøgende journalist på Jyllands-Posten siden 2021. Hun har tidligere været politisk journalist og retsanalytiker i DR Nyheder. I 2019 var hun medforfatter på bogen Terroristen fra Nørrebro, og i år var hun forfatteren bag den meget omtalte bog, Spionchefen, erindringer fra celle 18, om den suspenderede chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen.