Indbrudstyve var formentlig vidner til knivdrab i Holbæk: Politiet giver dem frit lejde til at melde sig

Nu har politiet muligvis fundet ud af hvorfor. De var formentlig indbrudstyve.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse søndag.

»Vi har gjort en række fund i området, der fortæller os, at de to mænd formentligt har været ude for at begå indbrud i området. Det er formentligt derfor, at de ikke selv har henvendt sig til os,« udtaler vicepolitiinspektør Kim Løvkvist i meddelelsen.

Nu er der gået tre døgn, siden det tragiske overfald skete, og gerningsmanden er stadig ikke blevet pågrebet. Derfor gør politiet nu brug af et sjældent værktøj for at få de mulige vidner til at melde sig; frit lejde.