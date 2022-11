Fire mænd anholdt i sag om mulig afpresning

Politiet er søndag formiddag ved at få overblik over de nærmere omstændigheder omkring sagen. Herunder om det lykkedes de formodede gerningsmænd faktisk at afpresse ofrene.

- Vi er ved at efterforske, hvad der er op og ned i sagen, siger Thomas Kristensen.

Der er endnu ikke taget stilling til, om der skal afholdes grundlovsforhør søndag i sagen.