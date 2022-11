Drabssigtet nordmand anholdt af politiet i København

Manden blev anholdt klokken 22.37. Han vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Dommervagten på Frederiksberg i løbet af søndagen. Her vil der blive begæret lukkede døre.

Ifølge norsk TV 2 er nordmanden sigtet for drab på sin polske kæreste og for at have bortført deres fælles datter i Polen.

Ved 17-tiden lørdag blev en polsk kvinde fundet dræbt i byen Oswiecim, der på tysk er kendt som Auschwitz.

Det var kvindens far, som fandt hende dræbt. Samtidig kunne han ikke få kontakt til sit barnebarn.