Teori styrket: Gravid kvinde var ikke et tilfældigt offer

Det drejer sig om to unge mænd, der blev set på Samsøvej tæt på gerningstidspunktet - torsdag aften klokken 23.10. Politiet understreger, at de ikke er mistænkte, men kan have vigtige informationer, der kan hjælpe til opklaring af sagen.

Politiet har allerede indhentet overvågningsmateriale fra området, men vil meget gerne høre fra folk i Holbæk, der har privat videoovervågning.

Den kniv, der blev brugt, er ikke fundet, så hvis man finder en kniv, noget tøj eller andet, der ligger henkastet, opfordres man til at lade det ligge og kontakte politiet.

I løbet af det omkring halvandet døgn, der er gået siden drabet, har politiet fået dannet sig et overblik over mulige motiver - uden dog at afsløre, hvad de kan være.