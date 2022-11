Prisen på el falder: Nærmer sig sidste efterårs niveau

Det var første gang siden maj, at prisen var under 80 øre.

Oven i grundprisen på strøm skal man lægge diverse afgifter og moms.

En gennemsnitlig familie, der bor i et parcelhus og består af to voksne og to børn, måtte i august ifølge Danske Banks beregning betale cirka 1900 kroner for el. I oktober kunne familien nøjes med at betale omkring 900 kroner.