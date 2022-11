Solceller og vindmøller har lavet mere strøm i år end sidste år

Det er vigtigt, at der er en høj produktion af grøn strøm ifølge Kristian Jensen.

- Det er med til at frigøre os fra naturgasafhængighed, det er med til at frigøre os fra Putin, og det er med til at sikre, at vi får grøn og CO2-fri energi ind i vores hjem og vores virksomheder, siger han.

Derudover er det vigtigt, hvis Danmark skal nå vores klimamål, at der er en høj produktion af grøn strøm, tilføjer Kristian Jensen.

- Vi håber, at vi får godt med blæst og god sol, så vi kan få endnu mere strøm ind i år, siger han.

Han håber næste år, at godkendelserne for nye solceller og vindmøller kommer hurtigt.

- Jo hurtigere vi kommer i gang med at producere grøn strøm, jo hurtigere er vi fri af russisk gas, og jo hurtigere får vi elpriserne ned i Danmark, siger Kristian Jensen.