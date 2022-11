Gravid drabsoffers lille dreng har det godt

Mens lægerne forgæves forsøgte at redde kvindens liv, efter at gerningsmanden havde stukket hende, så lykkedes det at forløse barnet, en lille dreng, levende.

- Meldingen er, at barnet har det godt efter omstændighederne. Det er en lille sårbar størrelse, siger Kim Løvkvist fredag aften til Ekstra Bladet.

Til TV 2 siger Kim Løvkvist om barnets tilstand:

- Det ser lovende ud.

Politiet har endnu ikke meldt noget ud om, hvilke teorier man har om et motiv til drabet. Dog har Kim Løvkvist ifølge TV 2 sagt, at politiet formoder, at der er en relation mellem gerningsmanden og offeret.