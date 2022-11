Beretningerne om svigt af ældre borgere på plejehjemmet Nørremarken i Køge satte under valgkampen atter ild til debatten om plejehjem og blev en af de centrale dagsordner under valget. TV 2-dokumentaren ”Opråb fra Plejehjemmet” viste, at medarbejderne forsømte at vende borgere, skifte deres ble, give dem medicin, og en ledelse, der ikke reagerede på advarsler.