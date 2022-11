Tre kvinder på nu 33 år, 35 år og 38 år er alle blevet tiltalt for at være rejst til et konfliktområde i Syrien, hvor de var hjemmegående husmødre og hustruer til krigere for Islamisk Stat.

Anklagemyndigheden vil have dem dømt for på den måde at have fremmet en terrororganisation. Den 35-årige kvinde kan få sin sag afgjort allerede om to uger.