Drab på gravid i Holbæk: Politiet færdig med undersøgelser

Midt- og Vestsjællands Politi er færdigt med at undersøge gerningsstedet for drabet på en 37-årig gravid kvinde, der blev knivstukket sent torsdag aften ved 23-tiden.

Det oplyser kommunikationschef Thomas Kristensen, som dog ikke har yderligere nyt at fortælle.

- Vi holder en pressebriefing senere på dagen, hvor vi kommer til at sige mere om, hvad vi ved, siger han.