Gameplay og dramaqueen: Engelske udtryk indtager dansk ordbog

- De er mere billedskabende. For eksempel er der blevet tilføjet et ord som ”løvfaldssommer”. Det er et ord, som TV 2 fandt på som erstatning for den engelske betegnelse ”indian summer”, siger Trap-Jensen.

Et andet lignende erstatningsord, som han bider mærke i, er ”løjtnantshjerte”, som er en plante, der erstatter det engelske ”bleeding heart”.

Der er i alt blevet tilføjet 450 nye ord, udtryk, tilføjede betydninger under eksisterende opslag og væsentlige opdateringer af eksisterende ord.

Opdateringen af ordbogen kommer fredag op til den weekend, hvor der lørdag bliver afholdt Bogforum 2022 i Bella Center i København.