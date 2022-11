Frifundne for drab på tilfældig får fængsel for narko

De fire mænd, der onsdag blev frifundet for i sommeren 2020 at have dræbt en tilfældig mand i Vollsmose i Odense, er torsdag blevet straffet for andre forbrydelser.

Retten har udmålt straffe mellem fængsel i syv år og to år og tre måneder for blandt andet handel med kokain.

Det oplyser det regionale medie fyens.dk og eb.dk.