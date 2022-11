Ny anholdelse efter dødeligt knivoverfald på 60-årig

Det var 5. oktober, at Abdolhossein Geyem Ahwas, der boede i Svendsgade, døde efter at være blevet ramt af et knivstik i låret.

Borgerne takkes for at have hjulpet og reageret på politiets anmodninger om hjælp til opklaringsarbejdet.

Opgaven er vanskelig, fordi efterforskningen sker ”i et lukket miljø, som det, denne sag har sit udspring i”, udtaler vicepolitiinspektør Jens Lyng Michelsen.

Anholdelsen er sket onsdag eftermiddag. Imidlertid har politiet besluttet først at oplyse om udviklingen i sagen torsdag morgen.