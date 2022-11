Påkørsel af person på skinnerne giver forsinkelser

Flere tog blev forsinket torsdag morgen og formiddag efter en personpåkørsel på skinnerne nær Karlslunde, oplyser DSB. En person er omkommet.

Redningsarbejdet på strækningen betød, at der i et par timer ikke kunne kunne køre tog over Køge Nord.

Normalt kører der seks tog i timen på strækningen, og de blev forsinket, fordi de i stedet skulle køre ad skinnerne via Roskilde.