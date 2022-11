Mange togpassagerer forsinkes efter påkørsel

Det gælder for eksempel lyntog og intercitytog.

Påkørslen skete cirka klokken 7.30. Et tog, der i stor fart var på vej mod syd, bremsede straks op.

Hos politiet bekræfter man, at en person er omkommet ved påkørslen, men umiddelbart er der ikke oplysninger om køn og alder.

Ved ottetiden siger man, at det ikke er muligt at udtale sig om en mulig tidshorisont for arbejdet på strækningen.