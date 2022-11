Fans opførte sig pænt trods politiets frygt for uroligheder

I alt er 13 personer blevet frihedsberøvet i forbindelse med kampen onsdag aften, der endte 1-1.

Onsdag eftermiddag meldte politiet på Twitter ud, at 11 personer var blevet frihedsberøvet, ”da vi vurderede, at der var fare for forstyrrelser af den offentlige orden”. Det tal steg senere til 13.

Forud for Champions League-kampen havde politiet indført skærpede strafzoner omkring Parken.

Det skete for at forebygge uroligheder.

Straffen for visse former for kriminalitet kan stige til det dobbelte i zonen. Det drejer sig om eksempelvis vold, hærværk og grov forstyrrelse af den offentlige orden. Det oplyste Københavns Politi mandag.