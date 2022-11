02/11/2022 KL. 19:00

500 vælgere og en sjælden regel gav rødt flertal på valgnatten

En valgmatematisk undtagelsesregel sikrede Socialdemokratiet det magiske mandat, der på valgnatten udløste rødt flertal. Til trods for, at flere danskere stemte på andre partier. Forstå hvordan her.