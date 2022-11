Fire mænd frifundet for drab på tilfældigt offer i Odense

- Men de er alle blevet frifundet for at have noget med det at gøre, siger advokat Michael Juul Eriksen.

Han er advokat for den mand, som anklagemyndigheden mener, affyrede våbnet. Noget, manden er blevet frifundet for.

Forsvareren fortæller, at retten i skyldkendelsen har lagt vægt på, at beviserne mod mændene ikke er stærke nok til at fastslå, at de fem stod bag.

Anklagemyndigheden har under sagen blandt andet fremlagt nogle beregninger af, hvor høje gerningspersonerne var - eksempelvis skulle ham, der skød, ikke have været særlig høj.

Men det var ikke tilstrækkeligt til at dømme for drab.

De fem har under sagen nægtet sig skyldige i anklagerne.

Der er tale om relativt unge mænd. Den ældste er 33 år, og det er ham, der var tiltalt for at have givet en ordre om at dukke bevæbnet op i Egeparken den 24. juni 2020.