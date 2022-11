Sanjay Shah vil have ophævet dansk kendelse om fængsling

I stedet skal der være et foreløbigt referatforbud, lyder det fra dommerpodiet.

Afgørelsen kan forsvarerne ”ikke leve med”, lyder det fra den ene, advokat Kåre Pihlmann. Han og kollega Mikael Skjødt siger, at de vil indbringe spørgsmålet for Østre Landsret.

På bundlinjen står altså nu, at retten slet ikke kommer i gang med at behandle spørgsmålet om ophævelse af den fængslingskendelse, som ligger til grund for Danmarks krav om udlevering.

Det var 31. marts, at retten slog fast, at der er grundlag for varetægtsfængsling in absentia - altså uden at Shah selv er til stede. Siden fulgte landsretten efter, og dermed var vejen banet for begæringen om udlevering.