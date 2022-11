35-årig mand idømt forvaring for stort antal voldtægter

Retten i Glostrup har idømt en 35-årig mand tidsubegrænset forvaring for et stort antal voldtægter, vold og trusler mod tre kvindelige kærester.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Manden var tiltalt for at have begået flere hundrede voldtægter og andre seksuelle overgreb mod de tre kvinder over en årrække.