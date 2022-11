Spor ved Horsens er ryddet efter afsporing

Banedanmark oplyser tirsdag eftermiddag, at et jernbanespor ved Horsens, hvor et tog tidligere tirsdag blev afsporet, nu er ryddet.

Togdriften vil være påvirket resten af dagen tirsdag, men fra onsdag morgen burde togene køre som vanligt.

Hos DSB oplyser informationschef Tony Bispeskov, at rejsende på strækningen mellem Aarhus og Fredericia kan holde øje med Rejseplanen for at få overblik over aflysningerne.