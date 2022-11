Mand med spindelvæv tatoveret på øret efterlyst for drabsforsøg

- Det er vores efterforskning af sagen, som gør, at vi nu har en begrundet mistanke om, at han har deltaget, og derfor beder vi offentligheden om hjælp, siger efterforskningsleder Kim Lech.

Efterforskningslederen vil af hensyn til den videre efterforskning af sagen ikke komme med yderligere detaljer om, hvorfor politiet mistænker netop Ronnie Benjaminsen.

Kim Lech vil dog gerne bekræfte, at der efter politiets opfattelse har været en forudgående relation mellem offeret og den efterlyste. Samtidig fortæller Kim Lech, at politiet ikke anser det for at være banderelateret.