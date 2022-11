Afsporet tog har stoppet togdriften mellem Aarhus og Fredericia

- Der sad 24 personer i et tog i nat, og ved Horsens er det altså blevet afsporet, sådan at en del af toget holder ved siden af sporet, siger han.

Der arbejdes nu på at løse situationen, hvor afsporingen har ødelagt et sporskifte. Tony Bispeskov siger, at det normalvis foregår ved, at der kommer en slags kran og løfter det mange ton tunge tog tilbage på skinnerne.

- Medmindre det selvfølgelig har taget så meget skade, at det skal løftes helt af (skinnerne, red.). Det bliver der arbejdet på lige i øjeblikket, siger Tony Bispeskov kort efter klokken 07.00 tirsdag morgen.