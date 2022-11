Terrordømt skal for landsretten: Købte pistoler af agent

- Ikke bare en gang med masser af opmærksomhed. Og så meget hurtigt ... Hvis jeg gør det her, kan jeg hurtigt komme væk, eller den, der gør det, kan altid komme væk. Og blive ved.

Saad Magedy Saad Ali Shahiens nu 28-årige kammerat blev i byretten frifundet for at have medvirket til forsøg på terror.

Anklagemyndigheden har siden opgivet at forsøge at få ham dømt for terrorforsøg.

Byretten lagde vægt på, at han havde forladt det religiøse miljø i 2016. De fandt det ikke bevist, at han var radikaliseret, eller at han kendte til sin vens terrorplaner.

Men han blev dømt for at have givet Shahien 7000 kroner til at købe våbnene for og dermed været med til at købe dem. Det takserede retten til to år og ni måneders fængsel. Desuden fik han en advarsel om udvisning.