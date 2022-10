Bomber ved Sønderborg sprænges tidligst sidst på ugen

Mandag mødtes den lokale beredskabsstab på Politigården i Esbjerg for at drøfte de forskellige muligheder for at sprænge de to bomber.

Det var nogle historieinteresserede personer, som fandt bomberne.

- Dem, der finder dem, er nogle personer, som har læst lidt historie og fundet frem til, at der er et bombefly, som er styrtet ned tæt på Sønderborg, sagde vagtchef Erik Lindholdt lørdag til Ritzau.

I stedet for et flyvrag fandt de to bomber og ringede til politiet.

Bomberne skulle ikke være farlige, men politiet har afspærret området og opfordrer folk til at holde sig væk.