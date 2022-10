Øjenlæger advarer op til halloween mod farvede kontaktlinser

Et sæt farvede kontaktlinser kan være med til at fuldende udklædningen til halloween, men det er bedst at springe linserne over eller i hvert fald udvise ekstra forsigtighed.

Det er anbefalingen fra Rigshospitalets øjenlæger.

De kalder i en pressemeddelelse linserne for en ”farlig halloween-tendens” og advarer om, at de populære linser kan give smerter og skader.