Mand ramt af skud er anholdt efter episode ved Brøndby Havn

Kort efter fik politiet en melding om, at den anden - en 29-årig mand - var ankommet til Hvidovre Hospital. Han var ramt af skud i ryggen.

Politiet vurderer, at der er sammenhæng mellem de to episoder.

- Vi er endnu tidligt i efterforskningen, og derfor har vi ikke mulighed for at give oplysninger om motivet for nu, men med den viden, vi har nu, vurderer vi, at dette ikke er en del af en bandekonflikt, siger vicepolitiinspektør Peter Malmose i en pressemeddelelse.

Politiets jurister har vurderet, at der er grundlag for at fremstille de to mænd i grundlovsforhør. Det sker i Retten i Glostrup mandag eftermiddag, hvor en dommer skal tage stilling til, om de skal varetægtsfængsles.