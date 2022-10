44-årig kom i livsfare efter flere knivstik i Brøndby

Knivstikkeriet fandt sted ved titiden i lejligheden på Brøndbyøster Torv. Den 44-årige fik flere knivstik, oplyser efterforskningslederen.

En 43-årig bekendt blev søndag anholdt på stedet. Han sigtes for drabsforsøg og blev mandag formiddag fremstillet i Retten i Glostrup. Her har en dommer afgjort, at han skal være varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.

Det er uvist, hvordan den 43-årige forholder sig til sigtelsen.

Ifølge politiet skyldes knivstikkeriet ”interne uoverensstemmelser”. Politiet mener ikke, at der har været andre involveret.