Beredskabsniveauet for energisektoren sættes et trin ned

I slutningen af september bad styrelsen Energinet om at hæve beredskabsniveauet til det næsthøjeste niveau, orange, efter tre gaslækager i Østersøen.

Orange betyder, at sektorens selskaber skal være opmærksomme på sikkerheden omkring deres anlæg.

Det består blandt andet i, at man kontrollerer den fysiske sikring af vitale bygninger og installationer. Man sikrer, at hegn er intakte, at ens overvågning virker, og at der er regelmæssigt tilsyn. Og at man begrænser adgang mest muligt, oplyste Energistyrelsen i september.