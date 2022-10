Seks personer er anholdt efter skud og brande i Sønderborg

Her kan man også rette henvendelse, hvis man har videoovervågning, som kan være interessant for politiet.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyste mandag morgen, at det desuden søger vidner til to brande, som ikke kan afvises at have sammenhæng med skudepisoden.

Klokken 02.30 natten til mandag fik politiet en anmeldelse om en brand i en bil på en parkeringsplads på Nørager 6 i Sønderborg. Der skete omfattende skader på bilen.

Ni minutter senere - klokken 02.39 - fik politiet melding om en mindre brand på en restaurant på Kærvej i Sønderborg. Den blev hurtigt slukket af en patrulje, der ankom til stedet, oplyser politiet.