Den danske Spiseguide kårer MOTA som årets restaurant

Skal man have et glas god vin til maden, skal man tage til Geranium i København, der har vundet prisen for Årets Fine Wine Selection.

Restauranten er desuden kåret som verdens bedste af The World’s 50 Best Restaurants.

Desuden var den en af de første danske restauranter, der fik tre Michelin-stjerner.

Sidste års vinder - Restaurant Lieffroy - og ikke mindst dennes kok, Patrick Lieffroy, har igen i år markeret sig, da den modtager prisen Årets Kokkeprofil 2022.

Nyskabende restauranter med dygtige kokke har gennem en årrække sat Danmark på verdenskortet som et gastronomisk hotspot. En af dem, der har fulgt udviklingen de sidste mange år, er Bent Christensen.

Han står bag Den danske Spiseguide, der søndag har kåret 19 vindere blandt nogle af de steder, der har udmærket sig i 2022.